В зоне АТО убит военный - штаб

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. В среду в зоне проведения АТО погиб один украинский военный, еще один ранен, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Сегодня, с полуночи в районе проведения АТО обстановка и в дальнейшем оставалась напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией. Российско-оккупационные группировки не прекращали обстрелы наших опорных пунктов фактически вдоль всей линии разграничения", – говорится в сообщении.

Как отмечается, недалеко от Донецка ополченцы выпустили не менее 16 мин калибра 82-миллиметров по защитникам Авдеевки и Песков. Кроме того, вооружение БПМ враг применял у населенного пункта Зайцево. А около полудня, в результате огневого противостояния с противником получил смертельное ранение один военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

На Луганском направлении под огнем из 120-миллиметровых минометов оказались укрепления сил АТО в окрестностях Крымского. Также дважды под обстрелы ополченцев попали подступы к Трехизбенке. Кроме того, около 10:00 утра в результате огневой провокации с применением гранатометов, получил ранение боец ВСУ.

На Приморском направлении ополченцы применяли противотанковый гранатомет у Новотроицкого, а вооружение БМП неподалеку Водяного.

"Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 6 раз ответили огнем из пехотного вооружения", – говорится в сообщении.