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    Происшествия

    На Донбассе спасатели выясняют причины гигантского провала в земле

    (обновлено: )90701
    Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины выясняет причины образования огромного провала в земле в одном из сел Донецкой области.
    Провал земли Донецкой области
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Обвал земли на глубину 15 метров произошел в Донецкой области, причины устанавливаются, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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    По данным ведомства, обвал произошел во вторник днем в селе Стряповка Бахмутского района Донецкой области.

    Причины и обстоятельства обвала устанавливаются, запланировано проведение заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

    "На месте происшествия произошел обвал земли диаметром три метра и глубиной 15 метров. Представители Госслужбы по ЧС оградили участок обвала на площади 64 квадратных метра для обеспечения безопасности местного населения", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Уманской под автомобилем провалился асфальт. Причиной ЧП стал прорыв трубы под слоем дорожного покрытия.

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