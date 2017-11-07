наверх
07.11.201723:04
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Донецке взорвался склад боеприпасов: повреждены жилые дома

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (225)

    (обновлено: )29805
    В результате пожаров повреждены жилые дома и инфраструктура города. Кроме того, последствиями пожара стали взрывы и разлет боеприпасов. О пострадавших не сообщается.
    Ситуация в Донецкой области. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Киев заявляет о пожаре и детонации боеприпасов на складе в Донецкой области в районе населенного пункта Опытное, подконтрольном ДНР.

    Видео военного арсенала в Калиновке с дрона
    Канал Телеканал Прямий на youtube
    Беспилотник снял горящие склады боеприпасов под Винницей

    "В результате нарушения мер безопасности во время хранения и обращения с боеприпасами возник пожар на складе боеприпасов незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой области в районе населенного пункта Опытное. Последствиями пожара стали взрывы и разлет боеприпасов. Под этот "обстрел" попал Киевский район и северная часть населенного пункта Донецк. Отмечены многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры города", — говорится в сообщении украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня на странице пресс-центра военной операции силовиков в Facebook во вторник.

    При этом время происшествия не уточняется.

    Напомним, на складах в Калиновке сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вывеска на здании НАК "Нафтогаз Украины"
    "Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Михаил Саакашвили
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    Инцидент в центре Хмельницкого. Комментарий полиции
    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий
    Суд по делу сына Авакова
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова