В Донецке взорвался склад боеприпасов: повреждены жилые дома

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Киев заявляет о пожаре и детонации боеприпасов на складе в Донецкой области в районе населенного пункта Опытное, подконтрольном ДНР.

"В результате нарушения мер безопасности во время хранения и обращения с боеприпасами возник пожар на складе боеприпасов незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой области в районе населенного пункта Опытное. Последствиями пожара стали взрывы и разлет боеприпасов. Под этот "обстрел" попал Киевский район и северная часть населенного пункта Донецк. Отмечены многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры города", — говорится в сообщении украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня на странице пресс-центра военной операции силовиков в Facebook во вторник.

При этом время происшествия не уточняется.

Напомним, на складах в Калиновке сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой.