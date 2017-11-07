В Умани две девочки наелись таблеток: одна из них умерла

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. В Умани двое детей из многодетной семьи наелись таблеток, одна из них — двухлетняя девочка умерла, сообщили в пресс-службе нацполиции в Черкасской области.

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"Трагедия произошла в минувший четверг, 2 ноября", — говорится в сообщении. Как выяснили правоохранители, когда мать занималась девятимесячным ребенком, старшие девочки — двух и трех лет — нашли лекарство. Младшую девочку спасти не удалось, старшую передали на лечение в Киев.

В настоящее время полиция уже открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

В конце октября в черновицкой школе массово отравились дети.