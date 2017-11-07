В Закарпатье при аварии внедорожника разбились пять человек

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Около полуночи 6 ноября в Закарпатской области произошла авария, в которой погибли три человека.

Национальная полиция Украины сообщает, что ДТП случилось в пгт Великий Бычков Раховского района. Установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi Outlander не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате 23-летний пассажир скончался на месте аварии. Еще два молодых человека — 17-и лет и 21-го года — умерли в карете скорой помощи по дороге в больницу.

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Еще два пассажира разбившегося авто находятся в реанимации. Их состояние врачи характеризуют как тяжелое.

Полиция расследует уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц".

Фото Национальной полиции Украины Авария в Закарпатской области

В отношении водителя, 22-летнего жителя села Водица, полицейские решают вопрос об избрании меры пресечения. Сейчас его задержала полиция, ожидаются результаты экспертизы, которая должна установить, находился ли водитель за рулем в состоянии опьянения.

Задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Ранее стали известны новые подробности о расследовании резонансного ДТП в Харькове. Второй подозреваемый водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов сообщил, что его обвиняют в проезде на желтый сигнал светофора.