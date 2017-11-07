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    Дано согласие на арест главы Хозяйственного суда Сумской области

    (обновлено: )17
    Александр Коваленко обвиняется в получении взятки в размере 26 тысяч долларов. Высший совет правосудия дал согласие на его арест.
    Бывший глава Хозяйственного суда Сумской области Александр Коваленко
    Фото Высший совет правосудия

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина.  Высший совет правосудия 7 ноября согласился с предложением следователей арестовать бывшего главу  Хозяйственного суда Сумской области Александра Коваленко.

    Молоток судьи
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    Коваленко подозревается в получении взятки в 26 тысяч долларов за решение земельного вопроса. Его задержали 1 ноября с поличным. На следующий день НАБУ огласила судье подозрение.

    "К заявлению добавлены копии материалов, которыми обоснованы доводы следствия. Представление соответствует требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины", — говорится в сообщении Высшего совета правосудия.

    Коваленко уже подал заявление об увольнении, которое было удовлетворено коллегией судей. Судья заявил, что против него проведена провокация и что он будет отстаивать свою невиновность.

    Ранее суд избрал арестовал с возможностью внесения 5 млн грн залога бывшего судью Кировского райсуда Днепропетровска Наталью Овчаренко, которая пытался дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому.

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