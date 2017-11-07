Дано согласие на арест главы Хозяйственного суда Сумской области

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Высший совет правосудия 7 ноября согласился с предложением следователей арестовать бывшего главу Хозяйственного суда Сумской области Александра Коваленко.

Коваленко подозревается в получении взятки в 26 тысяч долларов за решение земельного вопроса. Его задержали 1 ноября с поличным. На следующий день НАБУ огласила судье подозрение.

"К заявлению добавлены копии материалов, которыми обоснованы доводы следствия. Представление соответствует требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины", — говорится в сообщении Высшего совета правосудия.

Коваленко уже подал заявление об увольнении, которое было удовлетворено коллегией судей. Судья заявил, что против него проведена провокация и что он будет отстаивать свою невиновность.

Ранее суд избрал арестовал с возможностью внесения 5 млн грн залога бывшего судью Кировского райсуда Днепропетровска Наталью Овчаренко, которая пытался дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому.