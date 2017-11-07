Огненная ночь. В Одессе сожгли около 20 автомобилей

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. В Одессе в ночь на вторник сгорели около 20 автомобилей.

Так около 3 часов ночи на территории жилмассива "Радужный" загорелись припаркованные на автостоянке автомобили. Очагов возгорания было два — между пожарами было расстояние около 150 метров. В результате пять автомобилей сгорели полностью, а четыре повреждены частично.

Второе возгорание произошло в центре города. На улице Базарной, в районе Успенского переулка, от огня пострадали пять машин.

7kanal.com.ua На месте ЧП в Одессе

Около 5:30 утра загорелись автомобили на улице Рекордной. Некоторые из пяти легковушек сгорели полностью. Как сообщает "7 канал", в этом случае можно уверенно говорить о поджоге, так как на капоте одного из авто нашли остатки пластиковой бутылки, проволоки и батарейки.

На месте пожаров работали сотрудники полиции и ГСЧС.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в кабине машиниста локомотива поезда №122 сообщением Николаев — Киев на 150 км железнодорожного перегона "Новополтавка-Новый Буг".