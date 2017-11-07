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    Огненная ночь. В Одессе сожгли около 20 автомобилей

    Тема:

    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий (21)

    (обновлено: )106203
    По информации одесских СМИ, как минимум в одном случает из трех можно говорить о поджоге, так как на капоте одного из авто нашли остатки пластиковой бутылки, проволоки и батарейки.
    На месте ЧП в Одессе
    7kanal.com.ua

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. В Одессе в ночь на вторник сгорели около 20 автомобилей. 

    Так около 3 часов ночи на территории  жилмассива "Радужный" загорелись припаркованные на автостоянке автомобили. Очагов возгорания было два — между пожарами было расстояние около 150 метров. В результате пять автомобилей сгорели полностью, а четыре повреждены частично.

    Второе возгорание произошло в центре города. На улице Базарной, в районе Успенского переулка, от огня пострадали пять машин.

    7kanal.com.ua
    На месте ЧП в Одессе

    Около 5:30 утра загорелись автомобили на улице Рекордной. Некоторые из пяти легковушек сгорели полностью. Как сообщает "7 канал", в этом случае можно уверенно говорить о поджоге, так как на капоте одного из авто нашли остатки пластиковой бутылки, проволоки и батарейки.

    На месте пожаров работали сотрудники полиции и ГСЧС.

    Ранее сообщалось, что пожар произошел в кабине машиниста локомотива поезда №122 сообщением Николаев — Киев на 150 км железнодорожного перегона "Новополтавка-Новый Буг".

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