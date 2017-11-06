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    Происшествия

    Во Львове столкнулись две маршрутки: есть пострадавшие

    (обновлено: )2
    Аварийный знак на месте ДТП. Архивное фото
    Value Stock Images/EAST NEWS

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Во Львове на ул. Мазепы столкнулись два маршрутных такси, в результате чего пострадали пять пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

    Отмечается, что сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило спасателям в 14:06. Инцидент случился по адресу ул. Гетмана Мазепы, 23, где столкнулись маршрутные такси №31 и №37. Пятерых пострадавших госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи во Львове. У них диагностированы ушибы.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов расследуют причины и обстоятельства инцидента.

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