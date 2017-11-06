Мать Окуевой рассказала, о чем писала дочери в день смерти

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Ирина Каминская, мать убитой 30 октября Амины Окуевой, чеченского добровольца в зоне АТО, рассказала, что в день смерти дочери просила Амину быть осторожной и не терять бдительность, сообщила в интервью изданию "Гордон".

"Я беру телефон, вижу там "Амина" и сердце выскакивает… Она писала какие-то слова любви. Это всегда был ее основной посыл. Она была очень счастлива последнее время рядом с Адамом. Я позвонила дочери накануне гибели и сказала: "Когда человек так счастлив – он беззащитен, потому что теряет бдительность". Я попросила ее быть очень острожной и внимательной", — сказала Каминская.