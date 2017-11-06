Искали всю ночь: в Одессе найден мальчик, которого похитили с детской площадки

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В Одессе 9-летний мальчик Андрей Ефимов найден, живым и здоровым, сообщает 048.ua.

Волонтеры, в свою очередь, сообщили, что с ребенком все в порядке, и даже опубликовали фото мальчика.

Также полицейские задержали женщину, которая украла мальчика с детской площадки.

После того, как горожане организовали поиски, нашлись люди, которые заявили, что видели мальчика с женщиной. Она вела его, силой удерживая за шею, по улице.

Напомним, мальчик пропал в воскресенье днем с детской площадки.

В пятницу вечером, 20 октября, в одном из детских садиков в Оболонском районе Киева похитили двухмесячную девочку. На следующий день министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что по данному делу полиция задержала 20-летнюю девушку и ее сожителя. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

Согласно показаниям девушки, месяц назад она потеряла своего ребенка и таким образом пыталась скрыть этот факт. Подозреваемую взяли под круглосуточный домашний арест, ведется следствие.