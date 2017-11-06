В Киеве под судом избили советника главы МВД

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Под зданием Высшего специализированного суда Киева, где проходит заседание по делу бердянского пограничника Сергея Колмогорова, которого суд низшей инстанции приговорил к 13 годам тюрьмы за умышленное убийство и превышение служебных полномочий, избили советника главы МВД Зоряна Шкиряка. Об этом сообщает "Обозреватель".

obozrevatel.com В Киеве толпа избила советника главы МВД Зоряна Шкиряка

Шкиряка у входа в здание суда окружила толпа примерно из сотни человек. После этого советника министра принялись бить, выкрикивая: "Наконец, мы до тебя добрались!".

Ранее депутат Верховной Рады ("Народный фронт"), член коллегии МВД и экс-советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в России на него готовили покушение.

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