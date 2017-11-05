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    Князев прокомментировал "тяжелую ночь для полицейских"

    Тема:

    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий (11)

    (обновлено: )64103
    По словам главы Нацполиции, все "полицейские ориентированы на задержание преступников" после ночных криминальных инцидентов.
    Сергей Князев
    УНИАН

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Глава Национальной полиции Сергей Князев рассказал о тяжелой ночи 5 ноября для украинских полицейских.

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    "Ранения полицейских в Днепре, убийство мужчины в центре Харькова, перестрелка в Хмельницком, задержание рейдеров в Харькове. "Тяжелая ночь для полицейских", — написал в Facebook глава Национальной полиции Сергей Князев.

    Напомним, в Днепре пятеро полицейских были ранены при выезде на квартирную кражу.

    Ночью в Харькове неизвестный расстрелял мужчину из огнестрельного оружия. Как отметил Князев, все "полицейские ориентированы на задержание преступников".

    В Хмельницком произошла перестрелка между двумя вооруженными группами, в результате чего пять человек получили ранения.

    "В настоящее время пятеро участников перестрелки задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины", — подчеркнул глава Нацполиции.

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