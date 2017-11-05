В пруду Винницкой области нашли тела трех мужчин

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В Винницкой области погибли три человека. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, трагедия произошла в с. Карбовка в Гайсинском районе, где 4 ноября утром полиция на берегу пруда нашла верхнюю одежду и перевернутую лодку в воде.

"Прибывшие по вызову спасатели в 50 м от берега обнаружили тела двух мужчин. Как стало известно впоследствии, трое граждан накануне пошли ловить рыбу сетями и не вернулись", – пояснили в ГСЧС.

Спустя несколько часов водолазы нашли тело третьего рыбака.

Напомним, в мае в Азовском море перевернулась лодка с рыбаками, один из них погиб.