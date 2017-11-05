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    Происшествия

    В пруду Винницкой области нашли тела трех мужчин

    (обновлено: )38413
    Трагедия произошла в селе Карбовка в Гайсинском районе, где 4 ноября утром полиция на берегу пруда нашла верхнюю одежду и перевернутую лодку в воде.
    Осень. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В Винницкой области погибли три человека. Об этом сообщает ГСЧС.

    По данным ведомства, трагедия произошла в с. Карбовка в Гайсинском районе, где 4 ноября утром полиция на берегу пруда нашла верхнюю одежду и перевернутую лодку в воде.

    "Прибывшие по вызову спасатели в 50 м от берега обнаружили тела двух мужчин. Как стало известно впоследствии, трое граждан накануне пошли ловить рыбу сетями и не вернулись", – пояснили в ГСЧС.

    Спустя несколько часов водолазы нашли тело третьего рыбака.

    Напомним, в мае в Азовском море перевернулась лодка с рыбаками, один из них погиб.

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