Полиция задержала несколько десятков рейдеров в Полтавской области

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что сотрудники полиции задержали в Полтавской области около 40 рейдеров.

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"Только что задержали более 40 рейдеров в Полтавской области, которые пытались завладеть активами агропредприятия. Для тех, кто еще не понял. Мы живем в правовом государстве, где все недоразумения, в том числе в хозяйственных отношениях, решаются в суде. Для рейдеров, которые это игнорируют, повторяю — будет только лицом в землю", — написал Аваков в Facebook.

Правоохранителями задержаны более 40 человек. По информации полиции, инициаторы беспорядков пытались скрыться на двух легковушках, но также были задержаны в Оржицком и Лубенском районах. Задержанные доставлены в полицию.