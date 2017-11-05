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    Полиция задержала несколько десятков рейдеров в Полтавской области

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    По информации главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, правоохранители задержали более 40 рейдеров в Полтавской области, которые пытались завладеть активами агропредприятия.
    Полиция задержала несколько десятков рейдеров в Полтавской области
    Facebook Арсена Авакова

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что сотрудники полиции задержали в Полтавской области около 40 рейдеров.

    Екатерина Одарченко
    Екатерина Одарченко, facebook
    "Рейдерство". Эксперт о действиях националистов на вертолетной площадке

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    "Только что задержали более 40 рейдеров в Полтавской области, которые пытались завладеть активами агропредприятия. Для тех, кто еще не понял. Мы живем в правовом государстве, где все недоразумения, в том числе в хозяйственных отношениях, решаются в суде. Для рейдеров, которые это игнорируют, повторяю — будет только лицом в землю", — написал Аваков в Facebook.

    Правоохранителями задержаны более 40 человек. По информации полиции, инициаторы беспорядков пытались скрыться на двух легковушках, но также были задержаны в Оржицком и Лубенском районах. Задержанные доставлены в полицию.

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