В Кривом Роге учитель заклеил рты второклассникам скотчем

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. В Кривом Роге учитель на уроке после нескольких предупреждений заклеил детям рот скотчем. Инцидент произошел на занятии по хореографии, сообщил отец одной из пострадавших девочек Сергей Стегар в Facebook паблике "Кривой Рог без цензуры".

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"Я участник АТО. У меня сложилась такая ситуация. Сегодня, моя дочь, ученица второго класса, была на занятии по хореографии. Учитель сделал несколько замечаний нескольким детям за слова, а потом заклеил рты скотчем до окончания урока. Тем самым унизил достоинство ребенка. И не признает своей ошибки. Что мне делать? Я хочу, чтобы моего ребенка защитили от такого учителя. Завтра собираюсь к директору школы ", — написал отец пострадавшего ребенка в четверг, 2 ноября.

Facebook "Кривой Рог без цензуры" Скриншот с сайта Facebook

Официальной реакции учебного заведения на инцидент пока не поступало.

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