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    В Кривом Роге учитель заклеил рты второклассникам скотчем

    (обновлено: )89
    По словам отца одной из пострадавших девочек Сергея Стегара, учитель сделал несколько замечаний детям за слова, а потом заклеил рты скотчем до окончания урока.
    Школа
    RIA News Антон Уницын | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. В Кривом Роге учитель на уроке после нескольких предупреждений заклеил детям рот скотчем. Инцидент произошел на занятии по хореографии, сообщил отец одной из пострадавших девочек Сергей Стегар в Facebook паблике "Кривой Рог без цензуры".

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    "Я участник АТО. У меня сложилась такая ситуация. Сегодня, моя дочь, ученица второго класса, была на занятии по хореографии. Учитель сделал несколько замечаний нескольким детям за слова, а потом заклеил рты скотчем до окончания урока. Тем самым унизил достоинство ребенка. И не признает своей ошибки. Что мне делать? Я хочу, чтобы моего ребенка защитили от такого учителя. Завтра собираюсь к директору школы ", — написал отец пострадавшего ребенка в четверг, 2 ноября.

    Facebook "Кривой Рог без цензуры"
    Скриншот с сайта Facebook

    Официальной реакции учебного заведения на инцидент пока не поступало.

    Ранее сообщалось, что учитель физкультуры одной из школ Каменки Черкасской области погиб во время охоты.

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