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    В Запорожье на пешеходном переходе авто сбило двоих детей

    (обновлено: )22901
    По данным патрульной полиции, два мальчика примерно 12 лет переходили дорогу по пешеходному переходу. Их сбил "ВАЗ-2106". По предварительной информации, дети пострадали не сильно, вероятно, обойдется без госпитализации.
    В Запорожье на пешеходном переходе сбили двоих детей
    061.ua

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. В пятницу на пешеходном переходе в Запорожье автомобиль сбил двоих детей. Об этом сообщает местное издание "061.ua" со ссылкой на очевидцев. Информацию подтвердила пресс-офицер патрульной полиции Запорожья Юлия Шеймухова.

    По данным патрульной полиции, два мальчика примерно 12 лет переходили дорогу по пешеходному переходу между пл. Фестивальной и ул. Гагарина. Их сбил "ВАЗ-2106". По предварительной информации, дети пострадали не сильно, вероятно, обойдется без госпитализации.

    061.ua
    В Запорожье на пешеходном переходе сбили двоих детей

    По информации патрульной полиции, детей забрали в 5-ю больницу. Предположительно, у одного из них сотрясение мозга, у второго — перелом ноги.

    Ранее в Святошинском районе Киева водитель маршрутки, после неоднократных нарушений правил дорожного движения, спровоцировал ДТП и отказывался выпускать пассажиров на улицу.

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