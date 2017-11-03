В Запорожье на пешеходном переходе сбили двоих детей

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. В пятницу на пешеходном переходе в Запорожье автомобиль сбил двоих детей. Об этом сообщает местное издание "061.ua" со ссылкой на очевидцев. Информацию подтвердила пресс-офицер патрульной полиции Запорожья Юлия Шеймухова.

По данным патрульной полиции, два мальчика примерно 12 лет переходили дорогу по пешеходному переходу между пл. Фестивальной и ул. Гагарина. Их сбил "ВАЗ-2106". По предварительной информации, дети пострадали не сильно, вероятно, обойдется без госпитализации.

По информации патрульной полиции, детей забрали в 5-ю больницу. Предположительно, у одного из них сотрясение мозга, у второго — перелом ноги.