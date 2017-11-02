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    Покушение на депутата в Николаеве: бомбу заложил его же сын-школьник - СМИ

    (обновлено: )70232
    Причиной покушения школьника на собственного отца-депутата якобы послужили напряженные отношения, сообщил источник в правоохранительных органах.
    Неизвестные подложили взрывное устройство в автомобиль Toyota Land Cruiser Prado депутата Николаевского городского совета от Оппозиционного блока Дмитрия Жвавого
    Facebook Дмитрия Жвавого

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Взрывное устройство в автомобиль депутата Николаевского горсовета от "Оппозиционного блока" Дмитрия Жвавого подложил и активировал его 16-летний сын. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    "Такой неожиданный результат дало расследование", — сказал источник.

    Как утверждает источник, сын депутата активировал устройство с помощью мобильного телефона, однако взрыв был маломощным — потому никто не пострадал.

    Facebook Дмитрия Жвавого
    Неизвестные подложили взрывное устройство в автомобиль Toyota Land Cruiser Prado депутата Николаевского городского совета от "Оппозиционного блока" Дмитрия Жвавого

    Причиной такого поступка школьника якобы послужили напряженные отношения с отцом.

    Напомним, ЧП произошло в конце августа в Николаеве. Взрывное устройство было заложено в горловине бака внедорожника Toyota Land Cruiser.

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