наверх
02.11.201705:45
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Крупный пожар произошел в одном из санаториев Одессы

    (обновлено: )41
    Возгорание произошло в закрытом нежилом корпусе санатория "Красные зори", однако огонь близко подступил к частному сектору, в связи с чем была проведена эвакуация.
    Пожар в одесском санатории Красные зори
    Думская.net

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. В Одессе накануне вечером произошел пожар в заброшенном двухэтажном корпусе санатория "Красные зори", сообщает "Думская". 

    Пожар в одесском лагере Виктория
    timer-odessa.net
    Одесса: месяц после пожара в "Виктории". Что мы знаем

    Возгорание произошло в закрытом нежилом корпусе, однако огонь близко подступил к частному сектору, в связи с чем жителей близлежащих территорий эвакуировали.

    Смотрите также: Спасатели опубликовали видео с пожара в одесском лагере, где погибли дети

    "Площадь пожара — 500 квадратных метров. Корпус сгорел полностью — перекрытие и крыша упали", — пишет "Думская".

    Также сообщается, что на территории санатория не работали пожарные гидранты.

    По словам местных жителей, в санатории с марта этого года никто не жил — корпуса стояли закрытыми с заколоченными окнами. Также местные говорят, что незадолго до пожара в корпусе поселились двое бездомных — мужчина и женщина. Возможно, они погибли, однако пожарные эту информацию пока не подтверждают. Официальной информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

    Думская.net
    Пожар в одесском санатории "Красные зори"

    Напомним, в ночь на субботу, 16 сентября, произошел пожар в детском лагере "Виктория". В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в сгоревшем корпусе. По официальным данным, трое детей погибли. Открыто уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд арестовал на два месяца директора детского лагеря, а также воспитательницу, которая была ответственна за пожарную безопасность.  

    Думская.net
    Крупный пожар в санатории "Красные зори" в Одессе

    Как сообщалось, после трагедии в лагере "Виктория" в Одессе начались массовые акции протеста с требованием отставки мэра города Геннадия Труханова.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Молоточек судьи
    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова
    Амина Окуева. Архивное фото
    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд авто на велосипедистов
    Владислав Каськив
    Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?