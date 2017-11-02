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    Экс-бойцу "Азова" дали 10 лет тюрьмы за попытку взорвать свою знакомую

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    В октябре 2016 года 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по телефону поссорился со своей знакомой, после чего решил ее убить.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Бывшего бойца полка спецназначения "Азов" приговорили к 10 годам лишения свободы за попытку подорвать свою знакомую гранатой, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

    Как отмечается, бориспольская городская прокуратура доказала в суде вину бывшего "азовца". Суд назначил обвиняемому наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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    По данным прокуратуры, в октябре 2016 года 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по телефону поссорился со своей знакомой, после чего решил ее убить. Для этого он взял боевую гранату, которую привез домой после завершения службы в АТО, и отправился в магазин, в котором работала женщина.

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    "Зайдя в магазин, несмотря на то, что в помещении находились покупатели, злоумышленник достал из кармана своей куртки боевую гранату РГН, вытащил чеку и бросил ее через прилавок в сторону женщины и покинул помещение", — говорится в сообщении.

    В пресс-службе добавляют, что в результате взрыва никто не пострадал, так как взрыв гранаты произошел под металлическим листом стеллажа, который был размещен рядом с прилавком магазина, и который принял на себя взрывную волну и поражающие действия гранаты.

    "Злоумышленник был задержан правоохранительными органами сразу после совершения преступления в порядке ст. 208 УПК Украины", — отметили в прокуратуре.

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    Мужчину обвинили в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами и в покушении на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни других людей.

    Ранее сообщалось, что народного депутат от фракции "Самопомич" Егора Соболева могут лишить неприкосновенности из-за избиения ветерана АТО. 

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