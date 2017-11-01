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    За убийством Окуевой стоят украинские спецслужбы - Кадыров

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    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой (35)

    (обновлено: )68
    Глава Чечни Рамзан Кадыров
    RIA News Саид Царнаев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что за убийством под Киевом Амины Окуевой, супруги выходца из Чечни Адама Осмаева, стоят украинские спецслужбы.

    По данным МВД Украины, в понедельник вечером Осмаев был ранен, а его жена Окуева погибла в результате обстрела их автомобиля под Киевом. На Украине заявляли, что в убийстве Окуевой "просматривается "чеченский след".

    "Не надо искать медвежий след, когда медведь стоит перед тобой! В Киеве прекрасно знают, что Никифорову безжалостно расстреляли свои же родные спецслужбы. Перефразируя Тараса Бульбу, можно сказать, кто породил, тот и убил", — написал Кадыров в Telegram.

    По его словам, "украинские спецслужбы решили пристрелить не двух, а трёх зайцев — избавиться от родной бандитки, отвлечь внимание западных хозяев от протестных антиправительственных митингов, попытаться ещё раз обвинить Россию в своих собственных бедах".

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