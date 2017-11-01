наверх
01.11.201710:05
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В центре Харькова произошла массовая драка болельщиков

    (обновлено: )13801
    Очевидцы происшествия пишут в соцсетях, что массовая драка произошла между украинскими и голландскими футбольными болельщиками. Правоохранители задержали часть участников драки и отвезли их в участок, некоторых забрали в больницу.
    В центре Харькова произошла массовая драка
    Макс Буренок в Facebook

    КИЕВ, 1 ноя — РИА новости Украина. В ночь на 1 ноября в центре Харькова произошла массовая драка между двумя группами молодых людей, которые разгромили местный паб, сообщает сайт телеканала "24".

    Как отмечается, в схватке приняли участие около 80 мужчин.

    На улице Рымарской в ​​пабе "Стена" выбиты стекла, молодые люди использовали в ходе конфликта не только кулаки, но и стулья.

    Макс Буренок в Facebook
    В центре Харькова произошла массовая драка

    Очевидцы происшествия пишут в соцсетях, что массовая драка произошла между украинскими и голландскими футбольными болельщиками. Отметим, что в среду, 1 ноября, в Харькове пройдет матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и нидерландским "Фейеноордом".

    "Толпа людей ворвалась в "Стену" (паб — ред.) и начала его крушить. Некоторые говорят о драке футбольных фанатов, но это не точно", — написал в своем аккаунте в Facebook харьковчанин Максим Буренок.

    Правоохранители задержали часть участников драки и отвезли их в участок, некоторых забрали в больницу.

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова
    Глава Чечни Рамзан Кадыров
    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд авто на велосипедистов
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen