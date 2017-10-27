Появились подробности взрыва в центре Донецка

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Состояние одной из пострадавших при взрыве в жилом доме в Донецке очень тяжелое, у нее ожоги 96% тела, сообщил РИА руководитель республиканского ожогового центра Эмиль Фисталь.

Ранее сообщалось, что в многоквартирном доме в центре Донецка прогремел взрыв. В Минздраве ДНР РИА Новости сообщили о пяти пострадавших, среди которых двое детей. По информации источника в силовых ведомствах ДНР, причиной ЧП мог быть взрыв газа.

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"Состояние по-прежнему очень тяжелое. У нее 96% ожогов тела, процентов 30 — глубокого. Нам удалось сегодня прооперировать, много ушибленных и резанных ран, провели хирургическую обработку под наркозом и часть обожженных ран очистили от мертвых тканей, закрыли искусственными покрытиями: частично кожа, частично заменителями кожи", — сказал Фисталь, комментируя состояние 17-летней девушки, поступившей после взрыва в доме.

Он отметил, что сейчас проводится интенсивное лечение. "Мы сражаемся, будем пытаться спасти девочку", — добавил Фисталь.

РИА Новости | Перейти в фотобанк В центре Донецка прогремел взрыв

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.