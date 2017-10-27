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    Происшествия

    Появились подробности взрыва в центре Донецка

    (обновлено: )50412
    В ожоговом центре сообщили, что состояние 17-летней девушки, поступившей после взрыва в одном из домов Донецка, по-прежнему очень тяжелое - "у нее 96% ожогов тела, процентов 30 - глубокого".
    В центре Донецка прогремел взрыв
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Состояние одной из пострадавших при взрыве в жилом доме в Донецке очень тяжелое, у нее ожоги 96% тела, сообщил РИА руководитель республиканского ожогового центра Эмиль Фисталь.

    На месте мощного взрыва в Донецке
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    Мощный взрыв в Донецке: пятеро пострадавших, включая детей

    Ранее сообщалось, что в многоквартирном доме в центре Донецка прогремел взрыв. В Минздраве ДНР РИА Новости сообщили о пяти пострадавших, среди которых двое детей. По информации источника в силовых ведомствах ДНР, причиной ЧП мог быть взрыв газа.

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    "Состояние по-прежнему очень тяжелое. У нее 96% ожогов тела, процентов 30 — глубокого. Нам удалось сегодня прооперировать, много ушибленных и резанных ран, провели хирургическую обработку под наркозом и часть обожженных ран очистили от мертвых тканей, закрыли искусственными покрытиями: частично кожа, частично заменителями кожи", — сказал Фисталь, комментируя состояние 17-летней девушки, поступившей после взрыва в доме.

    Он отметил, что сейчас проводится интенсивное лечение. "Мы сражаемся, будем пытаться спасти девочку", — добавил Фисталь.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В центре Донецка прогремел взрыв

    По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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