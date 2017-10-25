Ляшко сообщил о состоянии Мосийчука: ранен тяжело, но жить будет

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук получил тяжелые ранения во время совершенного на него покушения, однако его жизни ничего не угрожает, заявил лидер политсилы Олег Ляшко.

Как сообщалось, вечером в среду, 25 октября, Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва авто в Киеве.

"Игорь Мосийчук в больнице, ранения тяжелые, но жить будет. Судьба охранника, который его спас, пока не известна. Дай Бог, чтобы этот мужественный человек был жив. Ранен также политолог, который был с Игорем на эфире. Покушение на Мосийчука связано с его профессиональной деятельностью и политической позицией, у меня нет никаких сомнений. Очевидно, это работа вражеских спецслужб, потому что работали профессионально", — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Нардеп, обращаясь к спецслужбам Украины, потребовал проведения тщательного расследования и "обезвреживания диверсантов, действующих в Украине".

"Требую от наших правоохранительных органов радикального усиления агентурной и профилактической работы по защите жизни и здоровья украинцев", — добавил Ляшко.

Facebook Оляга Ляшко Комментарий Олега Ляшко об Игоре Мосийчуке

Напомним, на днях на Служба безопасности Украины опровергла сообщение о покушении на президента Петра Порошенко, которое было распространено с ее электронной почты.