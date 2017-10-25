ДТП в Харькове. Медики сообщили о состоянии пострадавшей беременной

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. В состоянии 29-летней Жанны Власенко, которая пострадала в резонансном ДТП в Харькове и находится на 24-й неделе беременности, существенных изменений не произошло. Об этом сообщил заместитель главного врача Харьковской областной клинической больницы по медицинской части Владимир Ярош.

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В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам медика, у девушки в связи с полученными во время аварии травмами есть угроза преждевременных родов.

"Но мы предпринимаем все меры, чтобы пролонгировать беременность. На сегодняшний день речь о кесаревом сечении не идет. Конечно, учитывая травму таза у беременной, если будут признаки родовой деятельности, ей будет сделано кесарево", — приводит слова врача издание Status quo.

Ярош сообщил, что на консилиум по ведению данной пациентки были приглашены три специалиста из Киева — нейрохирург, анестезиолог и акушер-гинеколог. Выбранная харьковскими докторами тактика полностью подтверждена. Некоторые рекомендации, которые дали столичные врачи, уже выполнены.

По словам Яроша, девушку по-прежнему держат в состоянии медикаментозного сна, но дозировку лекарств постепенно сокращают.

"Течение черепно-мозговой травмы сопровождается психомоторным возбуждением, активное движение ей не показано, поэтому проводится медикаментозный сон. Для плода и пострадавшей это не вредно. Мы наблюдаем определенную динамику и надеемся, что через какое-то время уйдем от этой ситуации, и в таком состоянии она не будет находится до конца беременности", — сообщил Ярош.

Он также подчеркнул, что врачи следят за сердцебиением ребенка, с ним на данный момент все в порядке. Пациентку проведывает муж, близкие. Она получает все необходимые медикаменты. Помощь в лечении оказывают как различные частные лица, так и организации — например, средства перечислил один из футбольных клубов.

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В пятницу суд лишил водителя внедорожника 20-летнюю Елену Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.

Ранее адвокат второго участника ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица призвал дождаться результатов следственных экспертиз. По его словам, перед маневром водитель Touareg убедился, что впереди автомобилей нет, и "он физически не успел среагировать на авто, которое вылетело на такой скорости на перекресток".

Накануне в пресс-службе Пенитенциарной службы сообщили, что Зайцева находится в камере, где содержатся женщины, которые ранее не осуждались и приговор в отношении которых не вступил в законную силу. В настоящее время в ее камере содержится 10 женщин.