ДТП в Николаеве. Иномарка "влетела" в "Газель"

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. В среду, 25 октября, в Николаеве столкнулись автомобиль Opel Vectra и микроавтобус "Газель".

"Opel Vectra под управлением 19-летнего водителя на высокой скорости ехал по проспекту, со стороны ул. Садовой, в направлении ул. Декабристов. На перекрестке с ул. Московской водитель решил резко повернуть налево, в направлении ул. Чкалова, и врезался в стоявшую на светофоре "Газель", — сообщает novosti-n.org.

В результате ДТП водитель иномарки с многочисленными травмами доставлен в Больницу скорой медицинской помощи. Как выяснилось, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Водитель "Газели" не пострадал.

Как сообщалось ранее, в Святошинском районе Киева водитель маршрутки, после неоднократных нарушений правил дорожного движения, спровоцировал ДТП и отказывался выпускать пассажиров на улицу.