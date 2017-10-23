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    Жестокое избиение девушки под Житомиром. Появились новые подробности

    (обновлено: )50411
    По данным СМИ, две девушки, участвовавшие в избиении 17-летней Елены Жураховской, воспитывают маленьких детей. Задержанных в настоящее время нет. Суд избирает меру пресечения.
    Избиение девушки за долг в Житомирской области
    Кадр ICTV

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Двое из трех девушек, участвовавших в избиении 17-летней Елены Жураховской в Малине Житомирской области (ниже на фото), воспитывают маленьких детей, сообщает издание "Вести".

    По данным СМИ, компания из пяти человек — двух парней и трех девушек — на минувшей неделе жестоко избила Елену якобы за долг в 500 гривен, удары также наносились кирпичами по голове. Состояние девушки тяжелое.

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    В понедельник, 23 октября, обидчикам будут избирать меру пресечения. Официально подозреваемые нигде не работают. Задержанных нет.

    "Уголовное производство открыто по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение". Причины происшедшего выясняются. Ведь о поводе мы знаем со слов подозреваемых, а пострадавшая не пришла в себя. Также проверяем информацию о родителях несовершеннолетней. Возможно, их тоже привлекут за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", — сообщили в пресс-службе областной полиции.

    Жители городка обсуждают также поведение родителей Елены, поскольку ребенка забирали у них на глазах, и, по данным СМИ, избивать ее начали дома.

    "После этого она не пришла домой. Родители объясняли, мол, боялись. Но на самом деле им наплевать на ребенка. Ведь даже сейчас они не в больнице с ней. А дома. Эта семья такая, что за 200 грн заберут заявление. Им лишь бы выпить. Очень жалко девочку", — сообщил изданию местный житель.

    vesti-ukr.com
    Девушки, участвовавшие в избиении 17-летней Елены Жураховской в Житомирской области

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