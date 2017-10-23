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    НАБУ обыскивает дом и офис мэра Одессы - СМИ

    (обновлено: )78
    По данным СМИ, обыски начались с самого утра. По предварительным данным, они связаны с уголовным делом касательно покупки одесской властью завода "Краян" под создание единой мэрии.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро в понедельник проводит обыски в доме и офисе мэра Одессы Геннадия Труханова, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на свои источники.

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    По данным СМИ, обыски начались с самого утра. По предварительным данным, они связаны с уголовным делом касательно покупки одесской властью завода "Краян" под создание единой мэрии.

    Издание напоминает, что городская власть купила это предприятие за 186 млн грн, при том, что ранее завод был куплен за 11 млн грн.

    В связи с этим Государственная служба финансового мониторинга сразу же заблокировала все счета участников сделки.

    Расследование длится уже больше года.

    Напомним, на 14 предприятиях Одесской области в начале октября прошли обыски по делу о пожаре в детском лагере "Виктория".

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