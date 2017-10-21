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    Жесткая резня в Кривом Роге. Мужчина доказал правоту холодным оружием

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    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. В Кривом Роге конфликт между нетрезвыми мужчинами в подъезде жилого дома закончился поножовщиной.

    "Двое малознакомых мужчин встретились на лестничной площадке в одном из многоэтажных домов в Долгинцевском районе города. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Между ними возникла ссора, во время которой один из мужчин ударил другого ножом в живот. После этого нападавший скрылся с места преступления. Уже через считанные часы работники Довгинцевского отделения полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 25-летний мужчина, проживавший в соседнем доме. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании нападающему меры пресечения", — сообщает подробности полиция.

    По данному факту в ЕРДР были внесены сведения по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что вПавлограде Днепропетровской области парень нанес ножевые ранения своей девушке на почве ревности.

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