В Харькове несут цветы к месту смертельной аварии

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Жители Харькова несут цветы к месту смертельной аварии на улице Сумской, сообщает местное издание "Город X".

"Город X" Жители Харькова несут цветы к месту смертельной аварии

Как отмечается, первые букеты и лампадки на месте происшествия начали появляться еще ночью, однако утром их стало еще больше.

"Город X" Жители Харькова несут цветы к месту смертельной аварии

Накануне внедорожник Lexus въехал в толпу в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. По данным МВД, трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого света светофора.

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Как выяснили СМИ, за рулем внедорожника находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. По предварительным данным, следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено.

Позже также стало известно, что за рулем автомобиля Volkswagen Touareg находился 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия.