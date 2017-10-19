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    В Харькове несут цветы к месту смертельной аварии

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    Смертельное ДТП. Внедорожник сбил пешеходов в Харькове (26)

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    Первые букеты и лампадки на месте смертельной аварии на улице Сумской, где погибли пять человек, начали появляться еще ночью, однако утром их стало еще больше.
    В Харькове несут цветы к месту смертельной аварии
    "Город X"

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Жители Харькова несут цветы к месту смертельной аварии на улице Сумской, сообщает местное издание "Город X".

    "Город X"
    Жители Харькова несут цветы к месту смертельной аварии

    Как отмечается, первые букеты и лампадки на месте происшествия начали появляться еще ночью, однако утром их стало еще больше.

    "Город X"
    Жители Харькова несут цветы к месту смертельной аварии

    Накануне внедорожник Lexus въехал в толпу в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. По данным МВД, трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого света светофора.

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    Как выяснили СМИ, за рулем внедорожника находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. По предварительным данным, следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено.

    Позже также стало известно, что за рулем автомобиля Volkswagen Touareg находился 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия.

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