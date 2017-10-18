В Одессе возле мусорки нашли боеприпасы

Пресс-служба МВД

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Коробки с патронами разного калибра обнаружены возле мусорного бака в Одессе, полиция направила находку на экспертизу, возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба полиции Одесской обрасти.

В целом было обнаружено 155 патронов различного калибра.

"В Суворовский отдел полиции поступило телефонное сообщение о том, что возле мусорного бака на улице Героев обороны Одессы найдены патроны. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили восемь картонных коробок, в которых находилось 140 предметов, внешне похожих на патроны калибра 7,62 миллиметра, и 15 — на патроны калибра девять миллиметров. Опасную находку изъяли и направили на экспертизу", — говорится в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах патроны оказались на улице.

Ранее сообщалось, что правоохранители обнаружили в Киеве тайник с оружием, взрывчаткой и боеприпасами, которые могли быть использованы во время митинга у здания Верховной Рады.