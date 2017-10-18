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    В Одессе возле мусорки нашли боеприпасы

    (обновлено: )42
    В полиции сообщили, что правоохранители обнаружили восемь картонных коробок, в которых находилось 140 предметов, внешне похожих на патроны калибра 7,62 миллиметра, и 15 - на патроны калибра девять миллиметров.
    Патроны. Архивное фото
    Пресс-служба МВД

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Коробки с патронами разного калибра обнаружены возле мусорного бака в Одессе, полиция направила находку на экспертизу, возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба полиции Одесской обрасти.

    Сотрудники полиции в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    В целом было обнаружено 155 патронов различного калибра.

    "В Суворовский отдел полиции поступило телефонное сообщение о том, что возле мусорного бака на улице Героев обороны Одессы найдены патроны. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили восемь картонных коробок, в которых находилось 140 предметов, внешне похожих на патроны калибра 7,62 миллиметра, и 15 — на патроны калибра девять миллиметров. Опасную находку изъяли и направили на экспертизу", — говорится в сообщении.

    Полиция возбудила уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах патроны оказались на улице.

    Ранее сообщалось, что правоохранители обнаружили в Киеве тайник с оружием, взрывчаткой и боеприпасами, которые могли быть использованы во время митинга у здания Верховной Рады.

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