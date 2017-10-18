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    В Николаеве зарезали известного детского врача

    Тема:

    Криминал поглотил Украину (150)

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    Женщина более 30 лет проработала в областной офтальмологической больнице. Надежду Простоквашину с ножом в шее обнаружила ее сестра. Убийство произошло в понедельник.
    На месте убийства пенсионерки в Николаеве
    Полиция Николаевской области/Facebook

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Неизвестные убили пенсионерку Надежду Простоквашину, которая ранее работала детским врачом-офтальмологом в Николаеве.

    Ее нашли мертвой в собственной квартире.

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    По информации местного интернет-издания Nikolaev 27, Простоквашина более 30 лет работала в областной офтальмологической больнице, с 1987 года была детским офтальмологом Николаевской области, а также занимала должность руководителя Николаевского областного отделения Ассоциации детских офтальмологов Украины.

    "Убийство было совершено в понедельник, 16 октября, погибшей было 79 лет", — говорится в сообщении.

    Пресс-служба областной полиции уточняет, что женщину с ножом в шее обнаружила ее сестра.

    "Входные двери дома были открыты, а в коридоре лежала окровавленная домовладелица с явными признаками насильственной смерти от удара ножа. (…) В квартире все перевернуто", — сказано в сообщении.

    Ранее в Николаеве жестоко избили и нанесли 15 ножевых ранений мастеру спорта международного класса по пауэрлифтингу Владислава Гуртовенко, он госпитализирован.

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