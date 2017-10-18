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    Гражданин ФРГ, подозреваемый Турцией в убийствах, задержан в Украине

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    Турецкая сторона считает, что гражданин Кемаль К. причастен к двум убийствам по политическим мотивам, за его поимку объявлено вознаграждение в размере 350 тысяч евро.
    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Гражданин ФРГ, находившийся в розыске Интерпола по запросу Турции, задержан в Украине, сообщает газета Süddeutscher Zeitung.

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    В результате журналистского расследования газеты и телеканалов WDR и NDR стало известно, что Кемаль К., имеющий также турецкое гражданство был задержан в Украине в июле. Он не может покинуть страну до оглашения решения местных властей по экстрадиции, которой добивается Турция.

    Турецкая сторона считает, что Кемаль К. причастен к двум убийствам по политическим мотивам, за его поимку объявлено вознаграждение в размере 350 тысяч евро.

    В сообщении отмечается, что Кемаль К. получил политическое убежище в Германии в 2007 году, в 2016 году он стал немецким гражданином. На родине он был членом Марксистско-ленинской коммунистической партии, запрещенной в Турции.

    Ранее в Испании по запросу Турции задержали немецкого писателя Догана Аханлы. Основанием для задержания послужило уголовное дело, возбужденное против Аханлы в Турции, которое, предположительно, было политически мотивированным. Впоследствии писатель был освобожден из-под стражи.

    Напомним, ранее украинские пограничники задержали гражданина Белоруссии, которого разыскивал Интерпол по подозрению в совершении кражи. 

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