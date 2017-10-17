В центре Запорожья расстреляли джип - СМИ

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. В центре Запорожья неизвестные расстреляли внедорожник "SUBARU Forester".

Об этом 061 сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции города.

Примерно в 10:00 на улице Нижнеднепровской расстреляли припаркованныйвнедорожник "SUBARU Forester", который принадлежит 49-летнему запорожцу.

Обстрелу подверглись задняя часть кузова и стекло. На данный момент на месте происшествия работают следователи.

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Ранее сообщалось, что неизвестные открыли огонь из гранатомета в Харьковской области, никто не пострадал, повреждения получил автомобиль.