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17.10.201713:58
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    В центре Запорожья расстреляли джип - СМИ

    (обновлено: )22130
    Сообщается, что посреди улицы расстреляли припаркованный внедорожник "SUBARU Forester", который принадлежит 49-летнему запорожцу.
    На месте стрельбы в Запорожье
    061.ua

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. В центре Запорожья неизвестные расстреляли внедорожник "SUBARU Forester".

    Об этом 061 сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции города.

    Примерно в 10:00 на улице Нижнеднепровской расстреляли припаркованныйвнедорожник "SUBARU Forester", который принадлежит 49-летнему запорожцу.

    Обстрелу подверглись задняя часть кузова и стекло. На данный момент на месте происшествия работают следователи.

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    Ранее сообщалось, что неизвестные открыли огонь из гранатомета в Харьковской области, никто не пострадал, повреждения получил автомобиль.

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