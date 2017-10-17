Убийство директора предприятия в Ужгороде: полиция раскрыла подробности

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в убийстве генерального директора ужгородского предприятия, открыто уголовное производство (умышленное убийство), сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Закарпатской области.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде на рабочем месте был застрелен директор предприятия.

Сотрудники полиции задержали ужгородца, который обоснованно подозревается в убийстве генерального директора местного предприятия. Полиция открыла уголовное производство.

ГУ НП в Закарпатской области/Facebook На месте убийства директора предприятия в Ужгороде

Установлено, что на территории общества с ограниченной ответственностью в собственном служебном кабинете был убит директор данного предприятия.

"54-летний мужчина убил 59-летнего жителя Ужгорода. Полиция установила, что мужчины поссорились, во время выяснения отношений один выстрелил четыре раза в другого, в результате чего тот скончался на месте. Подозреваемого задержали сотрудники патрульной полиции на месте преступления", — сказано в сообщении.

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Следователи выясняют все обстоятельства инцидента.

С места происшествия изъяли пистолет калибра 7,65 мм с одним патроном, из которого стрелял подозреваемый, он отправлен на экспертизу.

ГУ НП в Закарпатской области/Facebook На месте убийства директора предприятия в Ужгороде

По данным Mukachevo.net, убит генеральный директор обувной фабрики "Апаран" Андраник Н.