Убийство директора предприятия в Ужгороде: полиция раскрыла подробности

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в убийстве генерального директора ужгородского предприятия, открыто уголовное производство (умышленное убийство), сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Закарпатской области.
Ранее сообщалось, что в Ужгороде на рабочем месте был застрелен директор предприятия.
Сотрудники полиции задержали ужгородца, который обоснованно подозревается в убийстве генерального директора местного предприятия. Полиция открыла уголовное производство.
Установлено, что на территории общества с ограниченной ответственностью в собственном служебном кабинете был убит директор данного предприятия.
"54-летний мужчина убил 59-летнего жителя Ужгорода. Полиция установила, что мужчины поссорились, во время выяснения отношений один выстрелил четыре раза в другого, в результате чего тот скончался на месте. Подозреваемого задержали сотрудники патрульной полиции на месте преступления", — сказано в сообщении.
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Следователи выясняют все обстоятельства инцидента.
С места происшествия изъяли пистолет калибра 7,65 мм с одним патроном, из которого стрелял подозреваемый, он отправлен на экспертизу.
По данным Mukachevo.net, убит генеральный директор обувной фабрики "Апаран" Андраник Н.