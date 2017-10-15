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    Происшествия

    Затонувшее авто с трупом в Одессе. Погибшим оказался известный тренер

    (обновлено: )128002
    Возле причала Черноморского яхт-клуба "Отрада" был обнаружен затонувший автомобиль "Нива". В автомобиле оказался мертвый мужчина - 50-летний Александр Сметанка из поселка Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области.
    Александр Сметанка
    Одесская Областная Федерация Парусного Спорта в facebook

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Погибший в затонувшем автомобиле на побережье Черного моря в Одессе оказался известным тренером по парусному спорту Александром Сметанкой. Об этом сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

    По его словам, 14 октября возле причала Черноморского яхт-клуба "Отрада" был обнаружен затонувший автомобиль "Нива".

    В автомобиле был мертвый мужчина — 50-летний Александр Сметанка из поселка Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области.

    "По предварительным данным, это несчастный случай", — приводит УНИАН слова представителя Нацполиции.

    ГУНП в Одесской области
    В Одессе на дне моря нашли затонувшее авто с трупом

    Гибель Сметанки подтвердили в Федерации парусного спорта Одесской области.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Скорбим. Оборвалась жизнь яркого, солнечного, полного сил и задумок человека, потрясающего тренера. Утрата невосполнимая", — подчеркнули в федерации.

    Прощание с погибшим состоится в Сергеевке в понедельник, 16 октября. Официально правоохранительные органы ЧП пока не комментируют.

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    Ранее сообщалось, что в Одессе на побережье Черного моря обнаружен затонувший автомобиль с мертвым мужчиной.

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