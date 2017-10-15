СБУ предупредила о готовящихся провокациях в Киеве

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины предупреждает о возможных провокациях в отношении зданий УПЦ МП в Киеве. Российские и отдельные отечественные СМИ активно распространяют информацию о провокациях, которые готовятся украинскими национально-патриотическими силами относительно культовых сооружений УПЦ МП в Киеве, сообщили в пресс-службе СБУ.

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"На самом деле за попытками организации этих провокаций и их информационным сопровождением непосредственно стоят представители так называемого "Комитета спасения Украины", которые несут персональную ответственность за организацию массовых убийств мирных граждан во время Революции Достоинства и развязывания военной агрессии РФ против Украины", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, к выполнению провокаций планируется привлечь членов отдельных отечественных общественных организаций, которые активно сотрудничают с российскими спецслужбами и их политическими проектами в Украине еще с начала 2000-х годов.

"Так, вместе с представителями "Евразийского молодежного движения" Александра Дугина псевдопатриоты из этих организаций, причастные к совершению ряда антиукраинских акций, – повреждения памятника воинам УПА в Харькове в декабре 2006 года, уничтожение памятного знака в честь принятия Конституции Украины на горе Говерла в октябре 2007 года и других", — заявили в Службе безопасности.

СБУ подчеркнула, что примет исчерпывающие меры для предупреждения каких-либо провокаций и попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в городе Киеве и в государстве в целом.

Ранее сообщалось, что в Сумах в субботу, 14 октября, несмотря на запрет властей, около 2 тысяч верующих Украинской православной церкви Московского патриархата провели Крестный ход в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы и богослужение на Покровской площади.