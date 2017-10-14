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    Во Львове задержали группу мужчин с ножами и кастетами

    Тема:

    День защитника Украины. В ожидании провокаций (39)

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    Правоохранители локализовали подозрительных граждан и изъяли у них газовые баллончики, кастеты, ножи и другие предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений
    Во Львове задержали группу мужчин с ножами, цепями и кастетами
    ГУНП во Львовской области

    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Во Львове около 18:00 недалеко от центра города правоохранители задержали группу людей с кастетами, ножами и газовыми баллончиками, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции во Львовской области.

    Как уточняет полиция, около 17.30 поступило сообщение о подозрительных людях, которые могут иметь при себе оружие, и, "как говорилось в одном из сообщений, могут ворваться в один из магазинов по улице Городецкой во Львове". На место выехали патрульные, следственно-оперативная группа и работники других служб.

    ГУНП во Львовской области
    Во Львове задержали группу мужчин с ножами, цепями и кастетами

    "Правоохранители локализовали подозрительных граждан и изъяли у них газовые баллончики, кастеты, ножи и другие предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений", — говорится в сообщении.

    Факельное шествие националистов в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Петю - геть". Факельное шествие националистов в Киеве

    Полицейские устанавливают личности граждан и проводят первоочередные мероприятия.

    Ранее сообщалось, что в центре Киева, где националисты проводили митинг перед шествием в ​​честь Дня защитника Украины, задержали мужчину за нацистское приветствие.

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    Напомним, в субботу в Киеве представители националистических организаций провели митинг по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии. После этого стартовало шествие, которое завершилось на Контрактовой площади.

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