Во Львове задержали группу мужчин с ножами и кастетами

ГУНП во Львовской области

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Во Львове около 18:00 недалеко от центра города правоохранители задержали группу людей с кастетами, ножами и газовыми баллончиками, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции во Львовской области.

Как уточняет полиция, около 17.30 поступило сообщение о подозрительных людях, которые могут иметь при себе оружие, и, "как говорилось в одном из сообщений, могут ворваться в один из магазинов по улице Городецкой во Львове". На место выехали патрульные, следственно-оперативная группа и работники других служб.

ГУНП во Львовской области Во Львове задержали группу мужчин с ножами, цепями и кастетами

"Правоохранители локализовали подозрительных граждан и изъяли у них газовые баллончики, кастеты, ножи и другие предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений", — говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают личности граждан и проводят первоочередные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в центре Киева, где националисты проводили митинг перед шествием в ​​честь Дня защитника Украины, задержали мужчину за нацистское приветствие.

Смотрите также инфографику: Марши УПА и столкновения: 14 октября в фактах

Напомним, в субботу в Киеве представители националистических организаций провели митинг по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии. После этого стартовало шествие, которое завершилось на Контрактовой площади.

Читайте также: Долинский: украинцы вдруг резко забыли, за что боролся Бандера