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    Происшествия

    В Одессе на дне моря нашли затонувшее авто с трупом

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    Возле одного из городских пляжей граждане обнаружили затонувший легковой автомобиль, за рулем которого находился местный житель. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины гибели мужчины.
    В Одессе на дне моря нашли затонувшее авто с трупом
    ГУНП в Одесской области

    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. В Одессе на побережье Черного моря сегодня обнаружен затонувший автомобиль с мертвым мужчиной, сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

    Как уточняется, по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что возле одного из городских пляжей граждане обнаружили затонувший легковой автомобиль, за рулем которого находился местный житель.

    ГУНП в Одесской области
    В Одессе на дне моря нашли затонувшее авто с трупом

    В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины гибели мужчины. Принимаются меры по подъему автомобиля из-под воды.

    Ранее сообщалось, что в Одессе 28-летняя женщина лишила жизни своего трехмесячного ребенка, задушив его подушкой.

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