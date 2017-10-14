ГУНП в Одесской области

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. В Одессе на побережье Черного моря сегодня обнаружен затонувший автомобиль с мертвым мужчиной, сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Как уточняется, по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что возле одного из городских пляжей граждане обнаружили затонувший легковой автомобиль, за рулем которого находился местный житель.

ГУНП в Одесской области В Одессе на дне моря нашли затонувшее авто с трупом

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины гибели мужчины. Принимаются меры по подъему автомобиля из-под воды.

Ранее сообщалось, что в Одессе 28-летняя женщина лишила жизни своего трехмесячного ребенка, задушив его подушкой.