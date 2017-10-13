Генпрокуратура нашла "мусорные" бумаги на десятки миллиардов

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Генпрокуратура совместно с Нацполицией расследует масштабные факты манипулирования на фондовой бирже с ценными бумагами, сообщает пресс-служба ГПУ.

"Установлено, что должностные лица ряда предприятий в Киеве используют субъекты предпринимательской деятельности с признаками фиктивности и осуществляют финансовые операции со средствами, которые поступили за якобы приобретенные ценные бумаги, векселя от предприятий реального сектора экономики, которые фактически не реализовывались, с целью вывода средств в теневой оборот и перевода их в наличные", — говорится в сообщении.

Как отмечается, полученные ценные бумаги, стоимость которых "искусственно" завышена в десятки раз, используются организаторами преступной деятельности для их дальнейшей легализации.

"Указанные манипуляции также позволяют использовать указанные ценные бумаги как инструмент для субъектов реального сектора экономики в противоправных схемах по минимизации налоговой нагрузки и уклонении от уплаты налогов", — заявляют в ГПУ.

Таким образом, отмечают в прокуратуре, ежемесячно, указанной преступной группой реальному сектору экономики реализуется "мусорных" ценных бумаг на общую сумму более 1 млрд гривен.

"В результате данной преступной деятельности на фондовом рынке Украины в настоящее время находятся в обращении "мусорные" ценные бумаги 38 эмитентов на общую сумму, необоснованно завышенной капитализации, около 25 млрд гривен", — сообщает пресс-служба.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что управление "К" Службы безопасности Украины задокументировало причастность руководителя и заместителей Винницкой таможни к систематическому сбору финансового вознаграждения за оформление товаров без полной уплаты налогов.