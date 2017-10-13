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    Генпрокуратура нашла "мусорные" бумаги на десятки миллиардов

    Тема:

    Криминал поглотил Украину (142)

    (обновлено: )40601
    По информации Генпрокуратуры, полученные ценные бумаги, стоимость которых "искусственно" была завышена в десятки раз, использовались организаторами преступной деятельности для их дальнейшей легализации.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Генпрокуратура совместно с Нацполицией расследует масштабные факты манипулирования на фондовой бирже с ценными бумагами, сообщает пресс-служба ГПУ.

    Наручники. Архивное фото
    MARVIN RECINOS/AFP
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    "Установлено, что должностные лица ряда предприятий в Киеве используют субъекты предпринимательской деятельности с признаками фиктивности и осуществляют финансовые операции со средствами, которые поступили за якобы приобретенные ценные бумаги, векселя от предприятий реального сектора экономики, которые фактически не реализовывались, с целью вывода средств в теневой оборот и перевода их в наличные", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, полученные ценные бумаги, стоимость которых "искусственно" завышена в десятки раз, используются организаторами преступной деятельности для их дальнейшей легализации.

    "Указанные манипуляции также позволяют использовать указанные ценные бумаги как инструмент для субъектов реального сектора экономики в противоправных схемах по минимизации налоговой нагрузки и уклонении от уплаты налогов", — заявляют в ГПУ.

    Таким образом, отмечают в прокуратуре, ежемесячно, указанной преступной группой реальному сектору экономики реализуется "мусорных" ценных бумаг на общую сумму более 1 млрд гривен.

    "В результате данной преступной деятельности на фондовом рынке Украины в настоящее время находятся в обращении "мусорные" ценные бумаги 38 эмитентов на общую сумму, необоснованно завышенной капитализации, около 25 млрд гривен", — сообщает пресс-служба.

    Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что управление "К" Службы безопасности Украины задокументировало причастность руководителя и заместителей Винницкой таможни к систематическому сбору финансового вознаграждения за оформление товаров без полной уплаты налогов.

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