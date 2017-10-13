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    Происшествия

    В Черновцах мужчина пытался убить себя кухонным ножом посреди улицы

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    По информации полиции, о человеке, который хочет покончить с собой, патрульным сообщили прохожие, у мужчины случился срыв из-за проблем в семье.
    В Черновцах мужчина пытался убить себя кухонным ножом посреди улицы
    Нацполиция Черновцов

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. В Черновцах мужчина пытался покончить с собой посреди улицы, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черновцов.

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    "О человеке, который хочет покончить с собой, патрульным сообщили прохожие. Правоохранители сразу же направились к месту происшествия. Там обнаружили мужчину с ножом, который угрожал убить себя. Патрульные полицейские пытались успокоить гражданина, однако он не реагировал", — сообщили в пресс-службе.

    Потом выяснилось и причины такого поведения: у мужчины случился срыв из-за проблем в семье.

    Патрульному Денису Исопчуку удалось отвлечь внимание мужчины и выбил у него из рук нож. На место происшествия приехала скорая.

    Нацполиция Черновцов
    В Черновцах мужчина пытался убить себя кухонным ножом посреди улицы

    Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец сообщила, что в Институте судебной психиатрии зафиксировано более 100 суицидов военных после увольнения со службы.

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