КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. В Черновцах мужчина пытался покончить с собой посреди улицы, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черновцов.

"О человеке, который хочет покончить с собой, патрульным сообщили прохожие. Правоохранители сразу же направились к месту происшествия. Там обнаружили мужчину с ножом, который угрожал убить себя. Патрульные полицейские пытались успокоить гражданина, однако он не реагировал", — сообщили в пресс-службе.

Потом выяснилось и причины такого поведения: у мужчины случился срыв из-за проблем в семье.

Патрульному Денису Исопчуку удалось отвлечь внимание мужчины и выбил у него из рук нож. На место происшествия приехала скорая.

Нацполиция Черновцов В Черновцах мужчина пытался убить себя кухонным ножом посреди улицы

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