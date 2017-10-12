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    Происшествия

    В СЦКК сообщили о столкновении кортежа Хуга с БТР под Авдеевкой

    (обновлено: )33520
    В результате ДТП пострадавших нет. В представительстве ДНР в СЦКК напомнили, что Хуг находится в Донбассе и в четверг планирует посетить с инспекцией район промзоны вблизи подконтрольной ополченцам Ясиноватой и Петровский район Донецка.
    Александр Хуг. Архивное фото
    REUTERS Alexander Ermochenko

    ДОНЕЦК, 12 окт — РИА Новости. Кортеж замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александра Хуга попал в ДТП в районе Авдеевки, столкнувшись с бронетранспортером силовиков, никто не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

    Напомним, во вторник, 10 октября, в Калиновском районе Винницкой области столкнулись БТР и автомобиль Peugeot.

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    "Двенадцатого октября кортеж первого заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга попал в ДТП, столкнувшись с БТР ВСУ в населенном пункте Орловка (под Авдеевкой). В результате происшествия пострадавших нет, наблюдатели продолжили маршрут следования", — сообщил журналистам представитель ДНР в СЦКК.

    В представительстве ДНР напомнили, что Хуг находится в Донбассе и в четверг планирует посетить с инспекцией район промзоны вблизи подконтрольной ополченцам Ясиноватой и Петровский район Донецка.

    Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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