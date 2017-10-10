На Закарпатье мужчина сделал из своего знакомого раба

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. В Закарпатской области мужчина месяц насильно удерживал и использовал своего знакомого как раба.

Сначала он использовал своего знакомого, как работника в хозяйстве, а затем связал перевез его из Ровенской области в Тернопольскую, где бил и держал в погребе.

Причиной недоразумений между двумя закарпатцами оказались финансовые вопросы. В свое время один из них занял другом большую сумму денег.

"Однако возвращение долга не дождался и предложил заемщику отработать данную сумму у него на хозяйстве на территории Ровенской области. Последний согласился и в течение нескольких месяцев работал на своего земляка. Впоследствии должник заявил, что прекращает работу, поскольку считает, что долг отработал сполна. С этим не согласился "работодатель" и закрыл закарпатца сначала в собственном погребе, где периодически его бил, а потом, связав ему руки и ноги пластиковыми хомутами, посадил в Mercedes Vito и привез на Кременетчину, в дом своего знакомого", — сообщает mukachevo.net.

"Раба" заметили соседи, они же и вызвали полицию. Пострадавшего доставили в травматологическое отделение больницы, где медики констатировали у него множественные травмы.

Решается вопрос об объявлении жителю Закарпатской области подозрения и избрании меры средства.

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