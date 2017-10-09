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    В Запорожье уличная драка закончилась убийством

    (обновлено: )7210
    У мужчины с двумя парнями, которые были братьями, произошел конфликт, после чего началась драка. В ходе выяснения отношений мужчина достал нож и нанес им ранения.
    Нож, которым убили мужчину в Запорожье, 8 октября 2017
    Патрульная полиция Запорожья/Facebook

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. В результате конфликта, переросшего в драку, погиб парень в Запорожье, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

    Заправка раздора. Появилось видео драки женщин и полиции в Киеве. Видео
    "Самопомич" Киев/Youtube
    Заправка раздора. Появилось видео драки женщин и полицейских в Киеве

    "Патрульные задержали мужчину, который совершил убийство и ранил еще одного. Вчера (8 октября — Ред.) в 21:55 экипаж получил вызов о драке между мужчинами на улице Дудыкина, и якобы кого-то ранили ножом. Прибыв на место вызова, у подъезда патрульные обнаружили двух пострадавших с ножевыми ранениями. У одного было ножевое ранение грудной части, и который уже не имел признаков жизни. Другой мужчина находился рядом и имел ранения в области живота, но еще дышал", — сказано в сообщении.

    Молодой человек госпитализирован.

    Установлено, что у неизвестного гражданина с двумя парнями, которые были братьями, произошел конфликт, после чего началась драка. В ходе выяснения отношений мужчина достал нож и нанес им ранения.

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    Рядом с задержанным находился раскладной нож со следами крови. На одежде и руках подозреваемого правоохранители также обнаружили следы крови.

    Ранее массовая драка произошла в ночном клубе Николаева с участием участника АТО и группы молодых людей.

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