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    Во Львовской области 6 человек отравились грибами, состояние крайне тяжелое

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    Среди отравившихся грибами - целая семья из Радехова: отец, мать и сын-подросток, а также их соседка, которая вместе с этой семьей ела грибы. Все они, за исключением подростка, доставлены в реанимацию Львовской областной клинической больницы.
    Грибы
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Во Львовской области шесть человек отравились грибами, их состояние крайне тяжелое, сообщает ZAXID.NET.

    Громкие массовые отравления 2017 года. Инфографика
    РИА Новости
    Громкие массовые отравления 2017 года

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    Среди отравившихся грибами — целая семья из Радехова: отец, мать и сын-подросток, а также их соседка, которая вместе с этой семьей ела грибы. Все они, за исключением подростка, доставлены в реанимацию Львовской областной клинической больницы. 15-летнего парня госпитализировали в реанимацию Западноукраинского специализированного детского медицинского центра.

    Также среди пострадавших еще один житель Радехова, и житель Жидачевского района, которые также отравились грибами, но потребляли их отдельно.

    У всех состояние крайне тяжелое.

    Отмечается, что пострадавшие вероятно отравились бледной поганкой.

    Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске от отравления грибами умер шестилетний мальчик. В Областную детскую больницу постпул ребенок с признаками сильнейшего отравления.

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