Во Львовской области 6 человек отравились грибами, состояние крайне тяжелое

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Во Львовской области шесть человек отравились грибами, их состояние крайне тяжелое, сообщает ZAXID.NET.

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Среди отравившихся грибами — целая семья из Радехова: отец, мать и сын-подросток, а также их соседка, которая вместе с этой семьей ела грибы. Все они, за исключением подростка, доставлены в реанимацию Львовской областной клинической больницы. 15-летнего парня госпитализировали в реанимацию Западноукраинского специализированного детского медицинского центра.

Также среди пострадавших еще один житель Радехова, и житель Жидачевского района, которые также отравились грибами, но потребляли их отдельно.

У всех состояние крайне тяжелое.

Отмечается, что пострадавшие вероятно отравились бледной поганкой.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске от отравления грибами умер шестилетний мальчик. В Областную детскую больницу постпул ребенок с признаками сильнейшего отравления.