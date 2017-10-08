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    Происшествия

    В многоквартирном доме в Хмельницкой области прогремел взрыв

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    В результате взрыва в двухэтажном многоквартирном доме в Шепетовке повреждены двери и межкомнатные перегородки в помещении. Пострадавших нет. Спасатели расчистили поваленные конструкции.
    На месте взрыва в многоквартирном доме в Шепетовке Хмельницкой области
    ГСЧС

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Взрыв произошел в двухэтажном многоквартирном доме в Шепетовке Хмельницкой области, сообщает Госслужба Украины по ЧС.

    По данным ведомства, взрыв произошел в воскресенье утром, на место срочно прибыли спасатели.

    "Взрыв произошел в квартире на втором этаже, предварительная причина — утечка бытового газа. В результате взрыва повреждены двери и межкомнатные перегородки в помещении. На момент взрыва в квартире никого не было, поэтому пострадавших не обнаружено. Открытого горения в результате взрыва не зафиксировано", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

    ГСЧС
    На месте взрыва в многоквартирном доме в Шепетовке Хмельницкой области

    Отмечается, что спасатели расчистили поваленные конструкции и обеспечили безопасную работу аварийных служб.

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