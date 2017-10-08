Пьяные разборки. Под Харьковом мужчина вытолкнул собутыльника из окна

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Полицейские задержали мужчину, который вытолкнул знакомого из окна в Чугуеве Харьковской области, сообщает утром в воскресенье пресс-служба областной полиции.

Сообщение о происшествии поступило правоохранителям от жительницы Чугуева 7 октября. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено тело 31-летнего мужчины.

Полиция установила личность злоумышленника. Им оказался 44-летний мужчина, который снимал квартиру в многоэтажном доме. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что вечером употреблял спиртные напитки с потерпевшим, но внезапно у них возникла ссора, которая переросла в драку.

Во время разборок мужчина толкнул оппонента в окно квартиры на четвертом этаже.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Полиция Харьковщины/Facebook, 8 октября 2017

В ночь на воскресенье неизвестный мужчина прострелил ногу женщине из травматического пистолета и избил ее спутника на пересечении улиц Вышгородской и проспекта Правды в Киеве. Ему не понравилось, что они смеялись.