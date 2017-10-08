наверх
08.10.201711:49
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Пьяные разборки. Под Харьковом мужчина вытолкнул собутыльника из окна

    (обновлено: )16110
    Сообщение о происшествии поступило правоохранителям от жительницы Чугуева. Установлено, что двое мужчин употребляли спиртные напитки, внезапно у них возникла ссора, которая переросла в драку.
    В квартире, из которой один мужчина вытолкал другого в окно в Харьковской области
    Полиция Харьковщины/Facebook

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Полицейские задержали мужчину, который вытолкнул знакомого из окна в Чугуеве Харьковской области, сообщает утром в воскресенье пресс-служба областной полиции.

    На месте взрыва автомобиля в центре Киева. Архивное фото
    Украинское фото
    Киев криминальный: что ни день - подрыв или стрельба

    Сообщение о происшествии поступило правоохранителям от жительницы Чугуева 7 октября. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено тело 31-летнего мужчины.

    Полиция установила личность злоумышленника. Им оказался 44-летний мужчина, который снимал квартиру в многоэтажном доме. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что вечером употреблял спиртные напитки с потерпевшим, но внезапно у них возникла ссора, которая переросла в драку.

    Во время разборок мужчина толкнул оппонента в окно квартиры на четвертом этаже.

    Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. 

    Полиция Харьковщины/Facebook, 8 октября 2017

    В ночь на воскресенье неизвестный мужчина прострелил ногу женщине из травматического пистолета и избил ее спутника на пересечении улиц Вышгородской и проспекта Правды в Киеве. Ему не понравилось, что они смеялись.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступать Сергей Бабкин, 7 октября 2017
    Культурная война в Украине: разборки во Львове
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Якубин: принятая Радой пенсионная реформа - это социальный переворот. Видео
    Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    Европейский сепаратизм: век живи, век учись