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    В Киеве прохожий прострелил ногу женщине и избил ее спутника

    (обновлено: )25330
    Стрельба произошла в ночь на воскресенье. Проходившему мимо мужчине показалось, что с него смеются. Он нанес несколько ударов в лицо мужчине, а женщине прострелил ногу.
    Женщине прострелили ногу в Киеве
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Неизвестный мужчина прострелил ногу женщине из травматического пистолета и избил ее спутника в ночь на воскресенье на пересечении улиц Вышгородской и проспекта Правды в Киеве.

    Мужчина и женщина "немного выпили" и по дороге домой смеялись. В момент, когда они переходили дорогу, проходившему мимо мужчине показалось, что они смеются с него.

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    "Он спросил у них, ему ответили, что разговаривают между собой и не о нем. Нападавший не хотел ничего слушать и нанес несколько ударов в лицо мужчине, а женщине выстрелил в ногу из неизвестного оружия, предварительно травматического пистолета", — сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

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    После нападения мужчина скрылся в неизвестном направлении. Никаких примет пара не предоставила (как обычно «весь в черном»), поэтому его вряд найдут.

    Киев Оперативный/Faceboook, 8 октября 2017

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