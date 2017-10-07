Госпогранслужба сообщила о своих потерях за период АТО в Донбассе

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. За время проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины погибли 69 пограничников, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел со ссылкой на первого зампредседателя Государственной пограничной службы Василия Серватюка.

"Война унесла жизни 69 защитников границы. 428 пограничников получили ранения, в результате которых 35 защитников границы потеряли или частично утратили трудоспособность. Еще 5 военнослужащих пропали без вести", — сказал Серватюк.

Он также сообщил, что около 30 пограничников, которые получили ранения, президент отметил знаком отличия "За участие в антитеррористической операции".

Всего же с начала антитеррористической операции знаки отличия президента получили более 250 пограничников.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.