наверх
06.10.201716:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Коростене полиция сняла с поезда три десятка хулиганивших пассажиров

    (обновлено: )2
    По информации "Укрзализныци", дебоширов высадили в Коростене, привлекая для этого дежурного по вокзалу и полицейских. В билетах нарушителей поставили соответствующие отметки.
    Поезд
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. В Житомирской области в четверг, 5 октября, на станции "Коростень" высадили с международного поезда Перемышль (Польша)- Киев 30 пьяных дебоширов, которые нарушали общественный порядок, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

    Пассажирский поезд. Архивное фото
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"
    "Укрзализныця" после Бальчуна: разруха продолжается

    "Во время поездки в скоростном поезде группа пассажиров из Перемышля в Киев после отправления поезда со станции Львов начали вести себя вызывающе, очень громко разговаривать, употреблять алкогольные напитки, нарушать общественный порядок и мешать спокойно путешествовать другим пассажирам", — пояснили в "Укрзализныце".

    Дебоширов высадили в Коростене, привлекая для этого дежурного по вокзалу и полицейских. В билетах нарушителей поставили соответствующие отметки.

    Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева на улице Зодчих группа мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, напала на наряд патрульной полиции, разбив служебное авто.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Законы по Донбассу. Порошенко обратился с речью. Видео
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Пожилая женщина на рынке
    Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    Европейский сепаратизм: век живи, век учись
    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    Политикум: ты мне кум или не кум?