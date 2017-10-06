В Коростене полиция сняла с поезда три десятка хулиганивших пассажиров

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. В Житомирской области в четверг, 5 октября, на станции "Коростень" высадили с международного поезда Перемышль (Польша)- Киев 30 пьяных дебоширов, которые нарушали общественный порядок, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Во время поездки в скоростном поезде группа пассажиров из Перемышля в Киев после отправления поезда со станции Львов начали вести себя вызывающе, очень громко разговаривать, употреблять алкогольные напитки, нарушать общественный порядок и мешать спокойно путешествовать другим пассажирам", — пояснили в "Укрзализныце".

Дебоширов высадили в Коростене, привлекая для этого дежурного по вокзалу и полицейских. В билетах нарушителей поставили соответствующие отметки.

Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева на улице Зодчих группа мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, напала на наряд патрульной полиции, разбив служебное авто.